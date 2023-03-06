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06 Mart 2023 Pazartesi 14:48:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 14:48:00

Millet İttifakı toplantısı

Kaynak: TRT Haber

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Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşme yaptı. İYİ Parti, Altılı Masa'ya geri dönüyor. Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantıya katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyareti dolayısıyla saat 14.00'te başlayacağı bildirilen toplantının, saat 16.00'ya alındığı açıklandı.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacağını açıkladı.

"MİLLETİMİZİN AYRILIĞA TAHAMMÜLÜ YOK"

Görüşmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, "6'lı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Başkanla duygularımızı paylaştık" dedi.

ABB Başkanı Yavaş ise şu sözleri kullandı:

"Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanıyız. Masada yaşanan olayları seyretme imkanımız yok. Hep birlikte bir araya gelip birçok büyükşehirde seçim kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketten sonra tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusudur. Biz de görev edindik Sayın Genel Başkan'a ilettik."

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLMALARI İLETİLDİ"

İmamoğle ve Yavaş'ın açıklamaları ardından konuşan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları iletildi" dedi.

Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir müzakere sürecini yürüttük. Bu noktaya geldik. Milletin sesi, iradesi olma sorumluluğunu duyan sayın genel başkanımız milletimizin sesi olma doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsatıcı milletimizi yeniden bu heyecana sevk edecek önerisini oluşturmuştur. Her iki belediye başkanımıza 13. Cumhurbaşkanının yetkili ve icracı 2 cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Genel başkanımız bu önerisini birazdan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da aktaracaktır."

"İLK DEFA CUMHURBUŞKANI İLE BİRLİKTE YARDIMCILARI DA AÇIKLANACAK"

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İlk defa bir seçimde Cumhurbaşkanı ile birlikte yardımcıları da açıklanacak, önerimizi gönderdik. Bu teklifimize verilecek yanıtı bekliyoruz. Bizim için süreç devam ediyor" dedi.

"BU GECE UZUN OLACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise, "Diplomasi sürüyor, bu gece uzun olacak" dedi.

Etiketler : millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı meral akşener kemal kılıçdaroğlu ekrem imamoğlu mansur yavaş

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