Midilli Adası feribot seferlerinde yoğunluk

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15 Haziran 2024 Cumartesi 10:38:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 10:38:00

Midilli Adası'na büyük talep! Feribot seferlerinde yoğunluk

Kaynak: AA

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Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler şehir dışına akın etmeye başladı. Midilli Adası feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu. Ayvalık ile Midilli arasında feribot işleten turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Kırklareli'den gelen Murat Kuru da Kurban Bayramı tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih etmelerinin en büyük sebebinin büyük kolaylık olarak gördükleri kapıda vize uygulaması olduğunu aktardı.

Ramazan Bayramı'nda 7 bin kişinin Ayvalık'tan Midilli Adası'na gittiğini öğrenildi.

Etiketler : midilli adası kurban bayramı sefer
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