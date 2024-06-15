Midilli Adası feribot seferlerinde yoğunluk

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu. Ayvalık ile Midilli arasında feribot işleten turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI



Kırklareli'den gelen Murat Kuru da Kurban Bayramı tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih etmelerinin en büyük sebebinin büyük kolaylık olarak gördükleri kapıda vize uygulaması olduğunu aktardı.

Ramazan Bayramı'nda 7 bin kişinin Ayvalık'tan Midilli Adası'na gittiğini öğrenildi.