MHP'den İstanbul için dikkat çeken video! "Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu.
MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video yoğun ilgi gördü.
31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hazırlanan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı.
31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son. pic.twitter.com/L9ZKDYP5D9— MHP İstanbul (@_MHPistanbul_) February 17, 2024
MURAT KURUM RESMİ HESABINDAN DESTEK VERDİ
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP tarafından paylaşılan videoyu kendi sosyal medya hesabından destek verdi.
Birliğin gücüyle... Hep birlikte... https://t.co/hEsTg4GSFU— Murat KURUM (@murat_kurum) February 17, 2024
- "Dönülemez bir noktada verilen karar felaketi geri çeviremez"
- MHP'den İstanbul için dikkat çeken video! "Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son"
- AFAD duyurdu! Muğla'da deprem
- Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: "5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey var, o da İstanbul"
- Erzincan'a şehit ateşi düştü!
- DEM, CHP ile ortaklıklarını itiraf etti!