VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Dönülemez bir noktada verilen karar felaketi geri çeviremez"
MHP'den İstanbul için dikkat çeken video! "Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son"
İsrailliler sokağa indi! Netanyahu için istifa sesleri yükseliyor
AFAD duyurdu! Muğla'da deprem
Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: "5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey var, o da İstanbul"
G7'den İsrail'e uyarı: Refah'a saldırının yıkıcı sonuçları olur
17 Şubat 2024 Cumartesi 23:26:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 23:26:00

MHP'den İstanbul için dikkat çeken video! "Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son"

ABONE OL

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu.

MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video yoğun ilgi gördü.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hazırlanan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı.

MURAT KURUM RESMİ HESABINDAN DESTEK VERDİ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP tarafından paylaşılan videoyu kendi sosyal medya hesabından destek verdi.

Etiketler : mhp ak parti murat kurum cumhur ittifakı yerel seçim
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX