Bahçeli'den erken seçim açıklaması

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08 Ekim 2022 Cumartesi 13:42:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 13:42:00

Bahçeli'den başörtüsü teklifiyle ilgili açıklama

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MHP Siyaset Okulu açılışında Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. Bu hak kullanılmaktadır bunu geriye dönüşü söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı. Bahçeli erken seçim sorusuna "Haydi seçime gidiyoruz desek. 6'lı masanın adayları yok. Adayların olmadığı yerde gürültünün manası yok." şeklinde cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Siyaset Okulu açılışında soruları yanıtladı.

Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. Bu hak kullanılmaktadır bunu geriye dönüşü söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları:

Başörtüsü mevzusunu çözmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konunun sanki çözülmemiş gibi tekrar gündeme taşıması üzücü olmuştur.

(Anayasa değişikliği) Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır.

Hayırlı bir teşebbüs, destek vereceğiz.

(Erken seçim) Tartışma siyaset malzemesi yapılmalı. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran tarihinde yapılacaktır.

Hadi diyelim seçim yapıyoruz diyelim, 6'lı masanın adayı yok.

Bu cumartesi ve pazar günü köy çalışmalarına girdik.

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