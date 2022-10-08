Bahçeli'den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Siyaset Okulu açılışında soruları yanıtladı.

Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. Bu hak kullanılmaktadır bunu geriye dönüşü söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları:

Başörtüsü mevzusunu çözmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konunun sanki çözülmemiş gibi tekrar gündeme taşıması üzücü olmuştur.

(Anayasa değişikliği) Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır.

Hayırlı bir teşebbüs, destek vereceğiz.

(Erken seçim) Tartışma siyaset malzemesi yapılmalı. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran tarihinde yapılacaktır.

Hadi diyelim seçim yapıyoruz diyelim, 6'lı masanın adayı yok.

Bu cumartesi ve pazar günü köy çalışmalarına girdik.