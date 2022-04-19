Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İsrail'in Filistinlilere yaptığı haksız baskılardan vazgeçmesi gerektiğini, düzenlediği saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Güney Sudan'da 1993 yılının Mart ayında çekilen bir fotoğraf insanlık vicdanını titremiş, pek çok tartışmalara yol açmıştı. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış bir kız çocuğu yere yığılıp kalmış, onu takip eden bir akbaba da hemen arkasından ölüm anını beklemeye koyulmuştu. Her insanın hayatında bir kere de olsa gördüğü bu fotoğraf çekilirken BM yardım heyeti 1 kilometrelik uzaklıkta bulunuyordu. Bu fotoğraf karesi insanlığın tükendiği bir sınır noktasıydı. Hayatı pamuk ipliğine bağlı o kızı gören bir Türk evladı olsaydı akbabanın başını ezer ya da kovar sonra da o kız çocuğunu yedirirdi.

Dünya genelinde elde edilen servet şanlı bir hazırlığa sürekli akış halindedir. En zengin yüzde 20'nin kazancı küresel gelirin yüzde 75'ine tekabül etmektedir. Tüm dünyanın kaynak tüketimi ABD'nin yarısı kadar olursa birçok stratejik maddenin 40 yıl içinde tükeneceği ileri sürülmektedir. 1972 yılında Roma kulübünün hazırladığı rapor batı için değil Türk ve İslam coğrafyalarına pranga vurulması için kaleme alınmıştı. Parisli, Berlinli, Londralı söz konusu olunca ekonomik insanın doyum noktası imal eden küresel doymaz, sırayı Türk ve Müslüman alınca azalan marjinal fayda teorisini barikat olarak karşımıza dikmişlerdi.

Adaletsizliğin hüküm sürdüğü küresel siyaset ve ekonomik tablonun yegane tablosu bize göre malumdur. Dünyada 4 kişiden birisi günde 3 dolardan az paraya yaşamaya mahkumdur. 10 kişiden birisi temiz içme suyuna ulaşmaktan mahrumdur. Bu sarsıcı verilerin daha da derinleşip yoğunluk kazandığı üzücü bir gerçek olarak karşımızdadır. Korkunç adaletsizlikleri, can çekişen insani değer ve birikimi ele almak iman sahibi herkesin hassasiyeti olmalıdır. Su bulunamayan, ekmek alamayan insanların yürek burkan dramları kimsenin yüzünü dönemeyeceği bir skandalın teşhiridir. İnsan olmanın feraseti gariplere, muhtaçlara, çaresiz ve ümitsizlik içinde çırpınanlara uzatılacak ellerde gizlidir.

ENFLASYON CANAVARININ BAŞINI EZECEĞİZ

Ne kadar paylaşırsak o kadar tok oluruz. Küresel enflasyonun tırmanışı her ülkenin ortak sancısıdır. Fiyat artışları, ekonomik sıkıntılar, bugünkü dünya manzarasında tüm ülkeleri meşgul eden, salgın ve Ukrayna kriziyle daha da karmaşıklaşan bir vakadır. İçine girilen dar geçitlerden çıkılacaktır. İyimserliğimizi her zaman muhafaza ederek enflasyon canavarının başının ezileceğini görmemiz mümkün olacaktır. Türkiye'yi taşa tutmaya çabalayan karanlık muhalefet anlayışının kaybetmesi mukadderdir. İman ışığı olmadan gözün görmeyeceğinin farkındayız. Bu mübarek günlerde Rabbimden niyazım kötülere fırsat vermemesidir. Sorunları inanç ve irade birliğiyle aşacağız.