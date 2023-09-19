Bahçeli açıkladı: MHP kurultay tarihi belli oldu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor.

Bahçeli, "Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz." diyerek, 4. Olağan Kurultayın 17 Mart 2024'te yapılacağını açıkladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur.

Türkiye oyun kurucu vasfıyla bu şartlar altında ben de varım diyerek varlığını ibra ve ifşa etmektedir. MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

"YEREL SEÇİMLERE HEYECANLA HAZIRLANIYORUZ"

Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur. Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz.

Türkiye oyun kurucu vasfıyla bu şartlar altında ben de varım diyerek varlığını ibra ve ifşa etmektedir. MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14. Olağan Kurultay tarihini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14. Olağan Kurultay tarihini açıkladı.

MHP'NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 14. Olağan Kurultayımızı yapacağız.

Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

KILIÇDAROĞLU'NA 'GAZİ' TEPKİSİ

Gazilerimizin ağırlaşan mağduriyetleri derhal çözülmelidir. Çözümün adresi ise TBMM'dir. Şehit ve gazileirmize layık olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağımızı tekraren ifade ediyor bütün gazileirmize şükranlarımı sunuyorum.

TBMM gazi bir meclistir aksini iddia eden Kılıçdaroğlu gafil ve art niyetlidir. Kılıçdaroğlu'nun hırsı aklının önüne geçti. Bu zat akıl tutulmasına hapsolmuşken makulden ve milli değerlerden uzaklaşmıştır.

Kimin hangi adayla seçime katılacağıyla ilgilenmiyoruz.

TANRIKULU'NA SERT TEPKİ

(CHP'li Tanrıkulu'na ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu aşağılık ve sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK'ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.

"ANAYSA MAHKEMESİ NEYİ BEKLİYOR?"

HDP'nin kapatılma davası) Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz. Üstelik hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz.

KARABAĞ TÜRK'TÜR TÜRK'ÜN YURDUDUR!

Ermenistan aklını başına almalıdır. Ateşle oynamasın, ağır sonuçları olur. Soydaşlarımız yalnız değildir.