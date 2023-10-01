MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Terör örgütleri ve destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar emellerine muvaffak olamayacaktır. Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır." ifadesini kullandı.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah Emniyet Genel Müdürlüğünü doğrudan hedef alan bombalı terör saldırısını lanetlediğini bildirdi.

Hain eylemin failleri olan iki teröristten birinin kendisini patlattığını, diğerinin de etkisiz hale getirildiğini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"TBMM'nin yeni yasama yılının açılış gününde teröristlerin alçak ve kanlı teşebbüsleri çok şükür berhava edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaralanan kahraman polislerimize acil şifa temennilerimle birlikte, Türk polis teşkilatına, aziz milletimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ANKARA'DA BOMBALI TERÖR SALDIRISI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN YAYIN YASAĞI KARARI



Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." bilgisi verildi.