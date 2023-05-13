MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Sen inkar etsen de Demirtaş teröristtir. Ortağın HDP bölücü, Kavala Sorosçu ve casustur." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Burdur'da vatandaşlara seslendi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Malum partileri elinizin tersiyle itecek misiniz? Alayını birden sandığa gömecek misiniz
Türk ve Türkiye Yüzyılı için anahtar sizin elinizde. Yarın fitneciler kaybedecektir, sahte demokratlar kaybedecektir, sipariş anketler kaybedecektir, teröristler kaybedecektir, zillet partilerinin tamamı kaybedecektir
Bir terörist alçakça milletimizi tehdit ederek, "14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar" diyebilmiştir. Eğer böyle bir planları varsa tavsiyem; yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp gelmeleridir
Ortağın HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Kavala, sorosçu ve casustur. Bir teröristi nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Söyle de bilelim, sırrın nedir
Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır. PKK elebaşlarından terörist Mustafa Karasu, "AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız, yoksa bizi yok edecekler" dedi. Bunları sadece yıkmakla kalmayacağız, kökünü de kazıyacağız
İhanetin bedelini hainlere ödeteceğiz, korkuları bundandır. Huzurlu bir geleceği temin edeceğiz, saldırıları bu yüzendedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye Yüzyılı'na ulaşacağız, deliye dönmeleri bu yüzdendir
Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok" diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir. "Biz birlikte Türkiye'yiz" diyen herkes özbeöz kardeşimizdir. Çağrımız birliğe ve kardeşliğedir
Ayrıntılar geliyor...
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