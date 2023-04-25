MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın, boşuna yalan mesaisine girmesin
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın, boşuna yalan mesaisine girmesin." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Niğde mitinginde konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...
Zillet demek alçalma demektir, Türkiye zillete müstahak değildir
Hangi felakete maruz kalırsak kalalım, muasır medeniyet iddiasından geri dönmeyeceğiz. Depremin izlerini silip, yeni yüzyılda yeni hayatı, yeni Türkiye'de hep birlikte kuracağız
Binlerce yıldır millet tektir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış, her yoklayış, her zorlayış maceradır
Zillet ittifakı Türkiye'yi ABD'nin sınır bekçisi, NATO'nun da ileri karakolu yapmayı amaçlamaktadır
- "Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın, boşuna yalan mesaisine girmesin"
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