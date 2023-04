"Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın, boşuna yalan mesaisine girmesin"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Niğde mitinginde konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...

Zillet demek alçalma demektir, Türkiye zillete müstahak değildir

Hangi felakete maruz kalırsak kalalım, muasır medeniyet iddiasından geri dönmeyeceğiz. Depremin izlerini silip, yeni yüzyılda yeni hayatı, yeni Türkiye'de hep birlikte kuracağız

Binlerce yıldır millet tektir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış, her yoklayış, her zorlayış maceradır

Zillet ittifakı Türkiye'yi ABD'nin sınır bekçisi, NATO'nun da ileri karakolu yapmayı amaçlamaktadır