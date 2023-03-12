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12 Mart 2023 Pazar 18:46:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 18:46:00

Bahçeli: Böyle bir dönem içerisinde ülkemiz güçlüdür

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay Samandağ'da açıklamalarda bulundu. Bahçeli; "Böyle bir dönem içerisinde ülkemiz güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün unsurlarıyla üstün bir gayret göstermektedir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün unsurlarıyla, kamu kesiminde çalışanlarımızla, devletin her kademesinde yönetimde bulunan insanlarımızla, değerli Mehmetçiklerimizle üstün bir gayret göstermektedir. Bu acı büyüktür değerli Samandağlılar. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Hepimizin başı sağ olsun diyorum, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : Bahçeli mhp son dakika

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