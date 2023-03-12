Bahçeli: Böyle bir dönem içerisinde ülkemiz güçlüdür

Bahçeli: Böyle bir dönem içerisinde ülkemiz güçlüdür

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün unsurlarıyla, kamu kesiminde çalışanlarımızla, devletin her kademesinde yönetimde bulunan insanlarımızla, değerli Mehmetçiklerimizle üstün bir gayret göstermektedir. Bu acı büyüktür değerli Samandağlılar. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Hepimizin başı sağ olsun diyorum, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum.

Ayrıntılar geliyor..

