MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakının mutabakata vardığını ifade etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele olmayacaktır. AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye Yüzyılı. Cumhur İttifakı karar verdi, yola koyuldu." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Teşkilat demek gören göz, konuşan dil, hisseden vicdan, dokunan el demektir. Teşkilat demek kapalı bir kitabın iki sayfası gibi tek fikir, tek ağız, birbirini tamamlayan tek mesaj demektir.
Bir ara ışığı söndü zannedilen MHP, nice iman ve dava erinin cesur mücadelesiyle bugün elinde dev bir meşaleyle ayaktadır. Çünkü davamız Allah'ın davasıdır
Turp gibi makam, marul gibi koltuk pazarlayanların, protokollere bağladıkları bakanlıkları ulufe gibi dağıtanların nasıl bir musibet oldukları netleşti
İnsan eksilterek siyaset yapamayız. Bilakis siyasette maksat gönül kazanmaktır, gönül almaktır. Her insanımızı hızır, her gecemizi kadir bilmektir
31 Mart 2024'ü yeni yüzyılın ivmesi olarak görüyoruz. 3 veya 5 belediye pazarlığında değiliz. MHP üstüne düşen sorumluluğu yerine getirecek. Sen çok aldın ben az aldım deme merakı yok
AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye Yüzyılı. Cumhur İttifakı karar verdi, yola koyuldu
Türkiye'nin gelecek planlamasının ilk sıralarında depremle mücadele yer alacaktır. Muhalefetin depremle ilgili istismar ve yalandan başka söyleyecek bir şeyi yoktur
Türkiye'nin öncelikli sorunlarından birisi muhalefetin iflas bayrağını çekmesidir. Demokrasiyi erozyona uğratan muhalefet, kendi kendini yiyip bitiren siyasi organizmaya dönüşmüştür
Muhalefet amansız hastalığın pençesindedir. Birbirinin ipliğini pazara çıkaran, sırlarını düğün evinde ifşa eden müflis partilere milletimizin itimat etmesi imkansızdır
Fenomen adıyla ortaya dökülüp, para ve servetinin kaynağı şaibeli olan sonradan görme bir avuç çapulcunun yarattığı olumsuz hava, milletimizde uyandırdığı infial ve öfke halidir
Zillet ile hezimet arasında bir sarkaç gibi sallanan CHP, İP, DEM ve diğerlerinin Türkiye'yi siyasi kriz ve kaosa sürüklemek için her alçak tertibe başvurdukları gizlenemez boyutlardadır
Ayrıntılar geliyor...
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