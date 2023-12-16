MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Teşkilat demek gören göz, konuşan dil, hisseden vicdan, dokunan el demektir. Teşkilat demek kapalı bir kitabın iki sayfası gibi tek fikir, tek ağız, birbirini tamamlayan tek mesaj demektir.

Bir ara ışığı söndü zannedilen MHP, nice iman ve dava erinin cesur mücadelesiyle bugün elinde dev bir meşaleyle ayaktadır. Çünkü davamız Allah'ın davasıdır

Turp gibi makam, marul gibi koltuk pazarlayanların, protokollere bağladıkları bakanlıkları ulufe gibi dağıtanların nasıl bir musibet oldukları netleşti

İnsan eksilterek siyaset yapamayız. Bilakis siyasette maksat gönül kazanmaktır, gönül almaktır. Her insanımızı hızır, her gecemizi kadir bilmektir

31 Mart 2024'ü yeni yüzyılın ivmesi olarak görüyoruz. 3 veya 5 belediye pazarlığında değiliz. MHP üstüne düşen sorumluluğu yerine getirecek. Sen çok aldın ben az aldım deme merakı yok



AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye Yüzyılı. Cumhur İttifakı karar verdi, yola koyuldu



Türkiye'nin gelecek planlamasının ilk sıralarında depremle mücadele yer alacaktır. Muhalefetin depremle ilgili istismar ve yalandan başka söyleyecek bir şeyi yoktur

Türkiye'nin öncelikli sorunlarından birisi muhalefetin iflas bayrağını çekmesidir. Demokrasiyi erozyona uğratan muhalefet, kendi kendini yiyip bitiren siyasi organizmaya dönüşmüştür

Muhalefet amansız hastalığın pençesindedir. Birbirinin ipliğini pazara çıkaran, sırlarını düğün evinde ifşa eden müflis partilere milletimizin itimat etmesi imkansızdır

Fenomen adıyla ortaya dökülüp, para ve servetinin kaynağı şaibeli olan sonradan görme bir avuç çapulcunun yarattığı olumsuz hava, milletimizde uyandırdığı infial ve öfke halidir

Zillet ile hezimet arasında bir sarkaç gibi sallanan CHP, İP, DEM ve diğerlerinin Türkiye'yi siyasi kriz ve kaosa sürüklemek için her alçak tertibe başvurdukları gizlenemez boyutlardadır

Ayrıntılar geliyor...