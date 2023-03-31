MHP Genel Başkanı Bahçeli: Artık Türkiye ayağa kalkıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep–Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yaklaşık 53 günü bulan süre içerisinde Türkiye'de, asrın felaketinin normalleşme sürecine girdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Artık Türkiye ayağa kalkıyor." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Bir dönüm noktasına geldiğimizin şuurunda olmalıyız. Allah'a şükür ki devletimiz güçlü, yönetimimiz kararlı, milletimiz ise her yönüyle destek veriyor.

Hizmeti karalayarak bir yere varmak isteyenlere fırsat verdirmemek gerekiyor. Hizmeti yarıda bırakamayız, tekrar cumhurbaşkanı adayımız netleşmiş, YSK kararıyla da ifade dilmiştir. Bunun üzerinde tartışma yoktur.

76 yıldır çok partili bir rejimin içerisindeyiz. 25 günlük koalisyonlar, 1 yıllık koalisyonlar görüldü. Türkiye'nin ateşle sarıldığı bir dönemde, koalisyonlarla ülke yönetilemez.

Ayrıntılar geliyor...