MHP Genel Başkanı Bahçeli: 28 Mayıs, mührün vurulduğu gün olacaktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "28 Mayıs, mührün vurulduğu gün olacaktır. Milletimizin gönlündeki aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesi Adıyaman'da konuşma gerçekleştirdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Dünyada, yine tekrar ediyorum; 102 günde böyle bir felaketten bu şekilde çıkan Türkiye'den başka bir ülke yoktur
28 Mayıs, mührün vurulduğu gün olacaktır. Milletimizin gönlündeki aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Ayrıntılar geliyor...
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