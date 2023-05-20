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20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:16:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:16:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 28 Mayıs, mührün vurulduğu gün olacaktır

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "28 Mayıs, mührün vurulduğu gün olacaktır. Milletimizin gönlündeki aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesi Adıyaman'da konuşma gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Dünyada, yine tekrar ediyorum; 102 günde böyle bir felaketten bu şekilde çıkan Türkiye'den başka bir ülke yoktur

28 Mayıs, mührün vurulduğu gün olacaktır. Milletimizin gönlündeki aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : deprem bölgesi cumhur ittifakı adıyaman devlet bahçeli
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