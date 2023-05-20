MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesi Adıyaman'da konuşma gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Dünyada, yine tekrar ediyorum; 102 günde böyle bir felaketten bu şekilde çıkan Türkiye'den başka bir ülke yoktur

28 Mayıs, mührün vurulduğu gün olacaktır. Milletimizin gönlündeki aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Ayrıntılar geliyor...