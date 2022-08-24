24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:50:00
MHP, Devlet Bahçeli'nin Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne katılacağını duyurdu
Kaynak: İHA
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MHP: 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 – 26 Ağustos 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılacak olan Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne katılacak.'
MHP: "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 – 26 Ağustos 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılacak olan Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne katılacak."
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