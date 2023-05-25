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25 Mayıs 2023 Perşembe 12:58:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 12:58:00

Metin Akpınar'dan çarpıcı seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin!

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14-28 Mayıs seçimlerini değerlendiren muhalif sanatçı Metin Akpınar, "Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok." dedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Cumhur İttifakı toplamda 322 vekil çıkartırken; Millet İttifakı 212 koltukla yetindi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLK TURDA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini alarak güven tazeledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oy alarak yarışı ikinci bitirdi.

CHP SEÇMENİ DEPREMZEDELERİ HEDEF ALMIŞTI

Seçim gecesi büyük hüsran yaşayan CHP'liler, Erdoğan'ı destekleyen depremzedelere tehditler savurup hakaretler etti.

METİN AKPINAR'DAN ÇARPICI SÖZLER...

Muhalif sanatçı Metin Akpınar ise katıldığı bir YouTube programında 14-28 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Cumhur İttifakı'nın başarılı bir seçim maratonu geçirdiğini belirten Akpınar, şunları söyledi:

"ERDOĞAN'DA BABA METAFORU VAR"

Seçmenin ideolojisini etkileyecek bir çalışma yapılamadı bunun neticesinde de gene lidere yönelen, ona sığınan, alışık olduğu baba metaforunun da etrafında birleşmeye neden oldu.

"ERDOĞAN YAPTI MİLLET İTTİFAKI VAAT VERDİ"

11 ilde büyük bir yıkım oldu. Bu şehirleri tekrar ayağa kaldırabilecek kişinin Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yapabileceği inancı oluştu. Çünkü o bölgede hemen inşaat çalışmaları başladı.

Millet İttifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal.

"BÜKÜMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN"

Başarısızlık olduğunda sabredip sonuca katlanmak zorundayız. Milleti hor görme, yok sayma şansımız yok.

Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok...

Etiketler : Millet İttifakı depremzedeler CHP
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