Meteoroloji'nin son raporu: Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor
Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Rapora göre yurt genelinde yağışlı bir hava etkili olacağı tahmin edilirken yağışların sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak. İşte 22 Mart Çarşamba il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji 22 Mart 2023 Çarşamba gününe ilişkim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde yağışların pazar gününe kadar etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl? İşte il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12 °C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sivas hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİVAS °C, 12°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu