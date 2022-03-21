Meteorolojiden Marmara uyarısı: Öğlenden itibaren dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Marmara Denizinde fırtına bekleniyor" başlığıyla bir uyarı yayımladı.

Uyarıda, "Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın (21.03.2022 Pazartesi) öğlen saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir." ifadeleri yer aldı.