Meteorolojiden Marmara uyarısı: Öğlenden itibaren dikkat!
Meteoroloji, Marmara Denizi'nde öğlen saatlerinden itibaren ortaya çıkması tahmin edilen fırtınaya karşı uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Marmara Denizinde fırtına bekleniyor" başlığıyla bir uyarı yayımladı.
Uyarıda, "Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın (21.03.2022 Pazartesi) öğlen saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir." ifadeleri yer aldı.
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