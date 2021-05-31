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31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10:00

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Yurdu etkisi altına alacak

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre sağanak yağış yurdu etkisi altına alacak. Gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayımlandı. Peki Hava durumu raporu nasıl? Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarıda, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dahil yurdun büyük bir kısmı sağanak yağmurun etkisi altında olacak. İşte haberimizin ayrıntıları...

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Anadolu yakasında haftanın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Anadolu yakasında birçok ilçede sabahın erken saatlerinde yağmur başladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Yağmur yağışı ile birlikte trafiğe çıkan sürücülerin yanı sıra işe giden İstanbullular da zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte trafik de oluştu.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Toroslar'ın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

ANTALYA 25°C Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yerel olamak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN 21°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 26°C Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 33°C Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : Meteoroloji sağanak istanbul
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