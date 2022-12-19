Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de yarın ve Çarşamba günü fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, Çarşamba günü, Antalya Körfezi'nde öğlen, Anamur açıklarında ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.