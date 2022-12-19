VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesi açıklaması
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'ye gelecek
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
'Arapgir tahta çivili ayakkabı' tescillendi
19 Aralık 2022 Pazartesi 13:22:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 13:22:00

Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de yarın ve Çarşamba günü fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, Çarşamba günü, Antalya Körfezi'nde öğlen, Anamur açıklarında ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji akdeniz fırtına
'Bir gecede ünlü oldum'

'Bir gecede ünlü oldum'
"Ayrılsak da görüşüyoruz"

"Ayrılsak da görüşüyoruz"
Klip için ders aldı

Klip için ders aldı
Evlilik teklifi bu hafta geliyor

Evlilik teklifi bu hafta geliyor
Oyunculuk bir tık önde

Oyunculuk bir tık önde
Instagram'da gösteriş sevmiyormuş

Instagram'da gösteriş sevmiyormuş
Kira artışına masraf çözümü

Kira artışına masraf çözümü
Mezarlıkta şarkı söyledi

Mezarlıkta şarkı söyledi
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX