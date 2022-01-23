Türkiye kar altında! 49 il alarmda

Türkiye soğuk ve yoğun kar yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul dahil 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde Kar Yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

VALİ YERLİKAYA: GÖK GÜRÜLTÜLÜ KAR SAĞANAĞI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları kar yağışı için uyardı. Yerlikaya açıklamasında, "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 49 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'KİMSE DIŞARIDA KALMASIN! MİSAFİR EDELİM' ÇALIŞMASI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla 39 ilçede başlatılan 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışmasının devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sokakta yaşayan vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından korunması için kaymakamlıklarımız ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından yürütülen 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' çalışması sürdürülüyor. Çalışma kapsamında, 39 İlçemizde evsiz, mekânsız durumda bulunan vatandaşlarımız anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, Yemek, barınma vb. ihtiyaçları karşılanan misafirlerimize, gerekli hallerde uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor. Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için, bu çalışmaya bütün İstanbulluların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyoruz. Çevrenizde evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, en yakın polis, jandarma karakoluna bildirmenizi veya 155 Polis İmdat Hattını aramanızı bekliyoruz."

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, Muğla çevrelerinde kuvvetli yağmur, İç Ege'de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-100 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, -3°C

Çok bulutlu ve hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 2°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

MARDİN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu