Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kar yağışı geliyor

İstanbullular " İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusunun cevabını ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden cevap niteliğinde açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar bekleniyor.

7 KENTE SARI KODLU UYARI!

MGM tarafından Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak için sarı uyarı verildi.

MGM'den yapılan tahmine göre akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.