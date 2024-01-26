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26 Ocak 2024 Cuma 19:49:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 19:49:00

Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kar yağışı geliyor

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul'da beklenen kar yağışı için uyarıda bulundu. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna MGM'den yanıt geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul çevresi ve Batı Karadeniz için akşam saatlerinden itibaren kar yağışı uyarısı yapıldı.

İstanbullular " İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusunun cevabını ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden cevap niteliğinde açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Karadeniz için akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar bekleniyor.

7 KENTE SARI KODLU UYARI!

MGM tarafından Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak için sarı uyarı verildi.

MGM'den yapılan tahmine göre akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.
Etiketler : kar yağışı İstanbul Batı Karadeniz
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