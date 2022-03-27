Meteoroloji gün verdi: Sağanak yağmur salı günü geri geliyor!
Meteoroloji'nin yayımlandığı son dakika hava durumu raporuna göre sağanak yağmur geri geliyor. 5 günlük yapılan tahminlere göre 29 Mart salı günü yağmurlu hava batıda yeniden etkili olacak.
27 Mart Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre bugün yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava hakim olacak. Karadeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağış bekleniyor. Öte yandan 5 günlük yapılan tahminlere göre 29 Mart salı günü yağmurlu hava batıda yeniden etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli,kuzey kesimler ile yarın zamanla iç ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden itibaren Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİ UYARDI: SALI GÜNÜ ETKİLİ OLACAK
Meteorolojinin 5 günlük yapılan hava durumu tahminlerine göre 29 Mart Salı günü ülkenin batısında yağışlı hava etkili olacak.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmurlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu