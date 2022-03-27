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27 Mart 2022 Pazar 08:50:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 08:50:00

Meteoroloji gün verdi: Sağanak yağmur salı günü geri geliyor!

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Meteoroloji'nin yayımlandığı son dakika hava durumu raporuna göre sağanak yağmur geri geliyor. 5 günlük yapılan tahminlere göre 29 Mart salı günü yağmurlu hava batıda yeniden etkili olacak.

27 Mart Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre bugün yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava hakim olacak. Karadeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağış bekleniyor. Öte yandan 5 günlük yapılan tahminlere göre 29 Mart salı günü yağmurlu hava batıda yeniden etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli,kuzey kesimler ile yarın zamanla iç ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden itibaren Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ UYARDI: SALI GÜNÜ ETKİLİ OLACAK

Meteorolojinin 5 günlük yapılan hava durumu tahminlerine göre 29 Mart Salı günü ülkenin batısında yağışlı hava etkili olacak.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Etiketler : sağanak yağmur istanbul marmara
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