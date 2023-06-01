Meteoroloji bu defa saat verdi! Ankara dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji bu defa saat verdi! Ankara dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji 1 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora Ankara dahil 14 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarılarda yağışların özellikle 12-18.00 saatleri arasında yoğunlaşacağı konusuna dikkat çekildi. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Edremit Körfezi çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ve Bolu çevreleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

UYARILAR

: Yağışların İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR 12°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, K.Maraş, Burdur ve Isparta ile Antalya ve Mersin'in iç, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 28°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 15°C, 30°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 21°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 11°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 22°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 14°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 12°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 18°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 14°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 19°C

Sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 33°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu