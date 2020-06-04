Meslektaşından ABD Portakal'ına kritik çağrı: İBB'nin maske skandalını da haber yapar mısın?
CHP yönetimindeki İBB'nin maske skandalı dün gündeme bomba gibi düşerken hükümetin maske fiyatlarını 1 TL olarak açıklamasının ardından hükümeti eleştiren ABD merkezli FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal'a meslektaşı Kenan Kıran'dan dikkat çeken bir çağrı geldi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maske skandalının ortaya çıkmasının ardından FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'a dikkat çeken bir çağrı yapıldı.
Yerel seçimlerde “yandaş kayırmaya son” vaadiyle halkı kandıran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, maske ile ilgili ihaleyi de yandaşına verdiği ortaya çıktı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de maskeli soygun
İETT’ye teslim edilecek maske için pazarlık usulüyle çıkılan ihalede CHP’li Işık Ambalaj’dan piyasa değeri KDV dahil 1 lira olan maskeler 2,89 liradan alındı.
Skandalın ortaya çıkmasının ardından gazeteci Kenan Kıran, maskenin 1 lira olmasına karşı çıkan FOX'un yandaş spikeri Fatih Portakal'a olay bir çağrı yaptı.
Kenan Kıran, "Sayın Fatih Portakal, 1 liralık maskenin çok pahalı olduğunu iddia etmiş, AK Parti Hükümeti'ne tepki göstermiştiniz. İBB'nin; bir maskeyi toptan 2.89 liraya aldığı belgelendi. 2.89 liralık maskeyi haber yapar mısınız?" dedi.
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