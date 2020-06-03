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03 Haziran 2020 Çarşamba 17:01:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 17:01:00

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de maskeli soygun

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, maske ile ilgili ihaleyi 3 katı fiyatına yandaş firmaya verdiği ortaya çıktı!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu anan kadar 6 milyona yakın kişiye bulaştı. Koronavirüsten korunmak için maske kullanımının önemi Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından her fırsatta hatırlatıldı. Durumu fırsatçılığa çeviren CHP'li İBB'nin son ihalesi ise bu kadarına pes artık dedirtti.

Yerel seçimlerde "yandaş kayırmaya son" vaadiyle halkı kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten hemen sonra yaptığı yandaş atamaları ve yandaş ihaleleriyle büyük tepki çekmişti.

İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere maske alımı için çıktığı ihaleyi yine yandaşına verdi.

Yalnızca Işık Ambalaj ve İzolasyon şirketinin girdiği adrese teslim ihale sonucunda, en fazla 1 lira olması gereken 100.000 adet maske için 289.000 liradan anlaşmaya varıldı.

İHALEYİ ALAN FİRMA SAHİBİ DE CHP'Lİ ÇIKTI!

"Pazarlık usulü" ihaleye tek başına giren ve maskeleri piyasa değerinin 3 katı fiyata satacak olan Işık Ambalaj ve İzolasyon şirketinin sahibinin ise CHP'li olduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre ihaleyi kazanan firmanın, sosyal medya paylaşımlarında CHP ve Ekrem İmamoğlu'na tam destek verdiği görülen Hülya Sarıgöl'e ait olduğu anlaşıldı.

CHP Küçükçekmece Kadın Kolları'nın etkinliğine katılarak paylaşımlarda bulunduğu görülen Sarıgöl, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu hakkında "Rantçıların tepesine çöküyor." yazılı bir mesajı paylaşmıştı.

NASIL BİR KARAR ALINMIŞTI?

Bilindiği üzere, Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Koronavirüsle salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgınla mücadelede normalleşme takvimini açıklandı. Başkan Erdoğan, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışının mümkün hale geldiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında en fazla bir liraya satılabileceğini ifade etti. 

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