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15 Ekim 2021 Cuma 11:38:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 11:38:00

Merkel yarın Türkiye'ye geliyor

Kaynak: DHA

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geliyor. İstanbul'daki görüşmeye Merkel'in görev süresinin sona ermesinin yanı sıra ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan konu olacak.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki lerde Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak.

Etiketler : Almanya Federal Cumhuriyeti Angela Merkel Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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