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10 Aralık 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 10:45:00

Meral Akşener'in 6'lı masa pişmanlığı

Kaynak: İHA

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Trabzon'da vatandaşlarla buluşan İP Genel Başkanı Meral Akşener, bir vatandaşın “Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz” ifadeleri üzerine, “Şimdiki aklım olsa dönmezdim” dedi.

İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Yomra İlçesi'nde, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, bir vatandaşın sorusu üzerine altılı masadan ayrılma ve geri dönme sürecini anlattı. Bir vatandaşın, "Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener, "Şimdiki aklım olsa dönmezdim" dedi.

'HİÇBİR ŞEY TALEP ETMEDİM'

Akşener, "Samimi bir şey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Ama siz iki insanı istediniz. Ben de bunlara gayret ettim. Mesele ben değilim sizsiniz. Siz bana söylediniz. Dolayısıyla o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim" şeklinde konuştu.

Alengirli bir iş olmadığını dile getiren Akşener, "6 kişi oturuyoruz. Biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz. Bir baktım aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim. Dedim ki biz adayın seçilme yöntemini konuşacağız. Kimseyi incitmek istemiyorum. 5 arkadaşımız Kemal beyi söyledi. Bende sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim. Araştırma yaptıralım, ne çıkıyorsa uyalım. Bana siz istemiyorsanız biz 5 kişi olarak imzalayalım siz gidebilirsiniz dendi. Sonrasında ben bu konuyu partideki arkadaşlarımla konuşmak için geri döndüm. Arkadaşlarım bana oturma bir daha dedi. Sonra o konuşmayı yaptık" diye konuştu.

DÖNEN DOLAPLARI ANLATTI

Masadan ayrılmasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın evine geldiğini vurgulayan Akşener, "'İkisine aday olabilir misiniz?' dedim.' Hayır 'dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı. Genel başkanların hiçbiri olmayacak. Başkan yardımcısı 2'si olacak. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Sonra bir kağıt yazdı. O iki belediye başkanı arkadaşa 'Kemal beyin bilgisi var mı?' dedim. 'Var' dediler. Ben o yazıyı partideki arkadaşlarıma okuyunca 3 kişi hariç 'Tekrar dön' dediler. Ali Babacan ve bir arkadaş 'Bizim bundan haberimiz yok' dedi. Ben de masanın haberi var zannediyorum. Burada bana 'Aklın yeni mi başına geldi' diyebilirsin. Sorguladığım yer burası. Dürüstçe durumu anlattım" dedi.

Etiketler : meral akşener altılı masa ekrem imamoğlu mansur yavaş
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