İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Ankara Bilkent'te partisinin il başkanlarını topladı. Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, geçen haftaki genel idare kurulu (GİK) toplantısında alınan kurultay kararının ardından ilk kez il başkanlarıyla buluşurken toplantının ana gündem maddesini ilçe ve il kongrelerinin oluşturduğu öğrenildi.

"ADAY GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Cumhuriyet'in haberine göre, toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı da gündeme geldi. İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, 'Biz, kendisi çıkıp "ben adayım" demeden kimseyi aday gösteremeyiz' ifadelerini kullandı.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ise "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" yorum yaptı.

'DELEGE SEÇİMLERİ SÜKÛNET İÇİNDE YAPILSIN'

Toplantıda, seçim sürecine girildikten sonra yapılan kongrelerin, partideki demokrasi anlayışını yansıtır şekilde "şölen ve düğün havasında, coşkuyla" yapılması için herkesin var gücüyle çalışması gerektiği kaydedildi. Kongre sürecinin herhangi bir soruna neden olmaması gerektiği vurgulandı. Delege seçimlerinde hassasiyet gösterilmesini isteyen Akşener, "Kongre öncesi bir kırgınlık olmaması için mahallelerde delege seçimleri sükûnet içinde yapılsın" dedi.