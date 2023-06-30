VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
“Ayasofya Camii'ne yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır”
Menderes'teki feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti
PSG'ye ırkçılık şoku: Teknik Direktör Galtier gözaltına alındı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Bağdat'ta ikinci defa protesto edildi
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Karagöz, hayatını kaybetti
Kişinev Havalimanı'nda, bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
30 Haziran 2023 Cuma 23:35:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 23:35:00

Menderes'teki feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5'i ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarptı.

Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : İzmir menderes İzmir kaza araba kazası
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
"Kimseye meydan okumuyorum"

"Kimseye meydan okumuyorum"
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX