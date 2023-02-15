Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo neden öldü? Araştırmalar sonuçlandı!

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Meksika'dan gelen arama-kurtarma ekibinde görev yapan Proteo adlı köpeğin, yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Meksika'nın Türkiye'ye gönderdiği arama-kurtarma ekibinde görev yapan Proteo adlı köpek 12 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Proteo'nun eğitmeni Carlos Villeda, köpeğin ölüm nedenini açıkladı. Proteo'nun sosyal medyada iddia edildiği gibi göçük altında kalarak ölmediğini, ölümünün birçok nedene bağlı olduğunu söyleyen Villeda, Proteo'nun yaşlı olmasının ve Türkiye'deki soğuk iklimin ölümüne yol açan nedenler olduğunu ifade ederek, ayrıca köpeğinin Türkiye'ye gelirken uzun süren yolculukta çok yorulduğunu belirtti.

"KÖPEĞİMLE GURUR DUYUYORUM"



Proteo'nun ölümüyle ilgili duygularını dile getiren Villeda, "Köpeğimle gurur duyuyorum, özellikle de harika bir köpek olarak tanındığı için. Ve sadece kendi köpeğimle değil buraya gelip çalışmalara katılan diğer tüm köpeklerle de gurur duyuyorum, onların da büyük birer köpek olarak tanınmalarını istiyorum" dedi.

Villeda ile Proteo arasındaki ilişkinin, köpeğin 4 aylıkken arama kurtarma, narkotik ve patlayıcı madde tespiti almasıyla başladığı belirtiliyor.

ÇOK SAYIDA FELAKET BÖLGESİNDE GÖREV ALMIŞTI



Proteo, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından geldiği Türkiye'de ve ülkesi Meksika'da katıldığı çok sayıda kurtarma çalışmasının yanı sıra 2015 yılında Guatemala'da yaşanan toprak kayması, 2016'da Ekvador'da ve 2021'de Haiti'de gerçekleşen depremlerden sonraki arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Mexico City'deki bir askeri polis tugayının üyesi olan Proteo, 13 Haziran 2013'te doğdu ve 12 Şubat 2023 günü öldüğünde neredeyse 9 yıl 8 aylıktı. Proteo'nun ölümü hem Meksika hem de Türkiye'de büyük üzüntüyle karşılandı.