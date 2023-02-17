Mehmetçik'ten depremzede çocuğa moral ziyareti
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtulan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hastanede Fatma Ela Aşıcı'yı ziyaret eden askerlerin görüntülerine yer verildi.
Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2023
Depremden sağ kurtarılan dört buçuk yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni Çok Seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün... pic.twitter.com/pWVQkAEokP
Paylaşımda, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadeleri kullanıldı.
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