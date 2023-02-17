Mehmetçik'ten depremzede çocuğa moral ziyareti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hastanede Fatma Ela Aşıcı'yı ziyaret eden askerlerin görüntülerine yer verildi.

Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur!



Depremden sağ kurtarılan dört buçuk yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni Çok Seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün... pic.twitter.com/pWVQkAEokP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2023

Paylaşımda, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadeleri kullanıldı.