VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hasar tespit sitesi devrede
Şirket ve STK'ların deprem bölgesine yardımları hız kesmeden sürüyor
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor
Dağ yürekli adam: İki göz evindeki eşyaları götürmüş
Dağ köylerine Mehmetçik yardımı
Düzceli köylülerden deprem bölgesine odun yardımı
Hatay'da bir kişi enkazdan 98 saat sonra kurtarıldı
Pegasus 169 uçuş ile deprem bölgelerinden 30 bin 771 kişiyi tahliye etti
Dayanışma vakti
Baba yüreği dayanmadı
Av köpeği ‘Alex' de kurtarma çabasında
Depremin yol açtığı yıkım uzaydan görüntülendi
THY, bugün deprem bölgesinden yaklaşık 27 bin kişiyi tahliye edecek
"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da 101. saatte bir kişi enkazdan kurtarıldı
Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu
Türk halkı sendeki yürek kimsede yok!
Azerbaycan, Türkiye'ye 1000'den fazla çadır gönderdi
ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti
AKUT, deprem bölgesinde 773 gönüllüsüyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
Enkazdan 101 saat sonra anne ve oğlu kurtarıldı
Elbistan'ı ikinci deprem yıktı
AB'den Türkiye'ye mesaj: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız
Alman arama kurtarma ekibi 'Türkçe' destek oldu: Korkma
"Mucizeyi" dünya istiyor
10 Şubat 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 10:00:00

Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'a gönderilen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak için lojistik destek üssü kurdu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Bununla birlikte TSK depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde sahra mutfakları kurularak vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı.

Ayrıca bölgelere seyyar tuvalet ve banyo da sevk edildi.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a gelen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssünde yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile lojistik destek üssünde incelemelerde bulundu.

Etiketler : mehmetçik hatay lojistik destek üssü türki silahlı kuvvetleri depremzede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX