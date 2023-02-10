Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Bununla birlikte TSK depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde sahra mutfakları kurularak vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı.

Ayrıca bölgelere seyyar tuvalet ve banyo da sevk edildi.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a gelen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssünde yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile lojistik destek üssünde incelemelerde bulundu.