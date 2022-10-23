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23 Ekim 2022 Pazar 09:26:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 09:26:00

Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Milli cepheye geçti, gurur duydum

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AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi, “Oğlum milli cepheye geçti. Kendisine bütün haklarımı helal ediyorum.” şeklinde konuştu

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan ancak oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldı.

Çelebi'nin rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sırasında taktı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çelebi'nin annesi, oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladığını söyledi.

Anne Çelebi, yaptığı açıklamada "Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.

Etiketler : Mehmet Ali Çelebi AK Parti Cumhurbaşkanı
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