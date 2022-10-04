"Geleceğimizi bu tehditlerden korumak zorundayız"

İletişim Başkanı Altun: "Geleceğimizi bu tehditlerden korumak zorundayız"

Medyada kişisel verilerin korunması sempozyumu... İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşma yaptı.

İletişim Başkanı Altun'un konuşmalarından öne çıkanlar;

*Gerekli önlemler alınmadığında en ciddi istihbarat kurumlarına ait gizli belgeler ortalığa saçılmaktadır.

*Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığın artmasıyla milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının önemi de daha iyi anlaşılmaktadır.

*Geleceğimizi bu tehditlerden (siber tehdit) korumak zorundayız.