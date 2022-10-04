İletişim Başkanı Altun: "Geleceğimizi bu tehditlerden korumak zorundayız"
Medyada kişisel verilerin korunması sempozyumu... İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşma yaptı.
Medyada kişisel verilerin korunması sempozyumu... İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşma yaptı.
İletişim Başkanı Altun'un konuşmalarından öne çıkanlar;
*Gerekli önlemler alınmadığında en ciddi istihbarat kurumlarına ait gizli belgeler ortalığa saçılmaktadır.
*Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığın artmasıyla milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının önemi de daha iyi anlaşılmaktadır.
*Geleceğimizi bu tehditlerden (siber tehdit) korumak zorundayız.
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