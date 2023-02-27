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27 Şubat 2023 Pazartesi 07:20:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 07:20:00

Gözler TBMM'ye çevrildi! İşte önemli gündem başlıkları

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren TBMM Genel Kurulu, gelecek hafta emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklifin yasalaşması ve depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması için mesai yapacak.

11 ili etkileyen depremlerin ardından çalışmalarına ara veren Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor.

Haftalık çalışmasına 28 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurulda, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle, 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmayla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak.

Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak.

Daha sonra Genel Kurulda Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasının görüşülmesi bekleniyor.

Komisyonda, depremin bütün yönlerinin ele alınarak araştırılması planlanıyor.

TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS VAKFI TEKLİFİ

Genel Kurul, daha sonra Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifini de gündemine alacak.

Teklifle, Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak. Vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyebilecek. Vakıf tarafından yurt dışında arkeolojik kazıların yapıldığı yerlerde geçici temsilcilikler açılabilecek.

BAŞARIR VE TÜRKKAN'IN DOKUNULMAZLIK DOSYALARI

Öte yandan TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporunu görüşmek üzere 2 Mart Perşembe günü toplanacak.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantılarının da Meclisin çalışmalarına başlamasına bağlı olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Etiketler : Sosyal Sigortalar Meclis tbmm Lütfü Türkkan

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