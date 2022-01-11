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11 Ocak 2022 Salı 15:24:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 15:28:00

MEB'den özel okul kararı! Zam oranına sınırı koydu

Kaynak: CNN Türk

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Milli Eğitim Bakanlığı özel okullardaki yapılan zam oranına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek.

Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı erken kayıt dönemi fahiş artışları ile başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda yapılacak zam oranına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre; 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek.

CNN Türk'ün haberine göre, 2022 yılının başlamasıyla birlikte özel okulların ücret tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Bazı okullar yüzde 100'e varan oranda zammı uygulamaya koymuştu. 14.617 özel okul bulunuyor Türkiye'de.

Zam uygulama sürecine Milli Eğitim Bakanı Özer dur dedi. Bakan Özer özel okullara ilişkin zam tartışmasına noktayı koydu. Özel okullara uygulanacak zam 1 milyondan fazla aileyi ilgilendiriyor.

'ŞİKAYET EDİN' ÖNERİSİ!

Yeni dönemde özel okulda ne kadar artış olacak. Yapılacak çalışmada yönetmeliğin özel maddesine göre yapılacak. Özel okullar bu yıl için en fazla yüzde 36.7 zam uygulayabilecek. Bundan sonra ne olacak bu kapsamda özel okullar birliği başta olmak üzere bu oran MEB tarafından belirlenecek. Buna uyulmazsa MEB yönetmeliğe rağmen farklı zam uygulayan okullar için şikayet edilmesini söylüyor. Yeni dönemde özel okulların ücret artışı için maksimum oran için yüzde 36.7 seviyesi belirlendi.

İşte zam artışını sınırlayan o madde:

MADDE 53 – (1) Kurumlar, Kanunu'nun 12 nci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (YILLIK ÜFE+TÜFE/2) oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir.

Etiketler : Özel okullar ZAM TEFE TÜFE
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