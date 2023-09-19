Maviden beyaz önlüğe

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin, tıp kazandı. "Koridorları temizlerken bugünü hayal ettim" diyen genç kızın hedefi çalıştığı servise doktor olmak.

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde temizlik personeli olarak çalışan 18 yaşındaki Melisa Metin, bu yılki YKS'de istediği puanı alınca tercihler arasında çalıştığı kurum olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni de yazdı. Genç kızın hayali gerçek oldu, çalıştığı hastanenin tıp fakültesine yerleşti. Doktorluğun küçüklük hayali olduğunu söyleyen Melisa Metin, sınava hazırlık sürecinde kendisinden desteğini esirgemeyen ailesi ve özellikle ağabeyine minnettar olduğunu ifade etti. Temizlik görevlisi olarak çalıştığı endokrin servisindeki tüm hocaların da kendisine bu süreçte destek olduğunu anlatan Metin, depremden herkes gibi olumsuz etkilendiğini ancak mücadeleyi hiç bırakmadığını söyledi.

BÜYÜK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ

Turgut Özal Tıp Merkezi'nin iyi bir hastane olduğunu ve ileride mezun olduktan sonra burada çalışmayı istediğini de söyleyen Melisa Metin, "Hayallerim gerçek oldu. Hastane koridorlarında yürürken hep doktorlar gibi olmak istiyordum. Çok şükür Allah izin verirse ben de ileride doktor olacağım" dedi. Hastanenin Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin de Melisa'nın elde ettiği bu başarı hikayesinin ilham alınması gerektiğini söyledi.