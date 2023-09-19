VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Firari Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı
Asya'da tansiyon yükseliyor
Meteoroloji'den 'Marmara' ve Ege uyarısı: Kuvvetli olacak!
Ankara'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Büyük skandal! ABD, PKK'ya silah fabrikası kurdu
Seçim vaadi 4 dosya masada
19 Eylül 2023 Salı 08:17:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 08:17:00

Maviden beyaz önlüğe

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin, şimdi aynı okuldan doktor olarak çıkacak.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin, tıp kazandı. "Koridorları temizlerken bugünü hayal ettim" diyen genç kızın hedefi çalıştığı servise doktor olmak.

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde temizlik personeli olarak çalışan 18 yaşındaki Melisa Metin, bu yılki YKS'de istediği puanı alınca tercihler arasında çalıştığı kurum olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni de yazdı. Genç kızın hayali gerçek oldu, çalıştığı hastanenin tıp fakültesine yerleşti. Doktorluğun küçüklük hayali olduğunu söyleyen Melisa Metin, sınava hazırlık sürecinde kendisinden desteğini esirgemeyen ailesi ve özellikle ağabeyine minnettar olduğunu ifade etti. Temizlik görevlisi olarak çalıştığı endokrin servisindeki tüm hocaların da kendisine bu süreçte destek olduğunu anlatan Metin, depremden herkes gibi olumsuz etkilendiğini ancak mücadeleyi hiç bırakmadığını söyledi.

BÜYÜK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ

Turgut Özal Tıp Merkezi'nin iyi bir hastane olduğunu ve ileride mezun olduktan sonra burada çalışmayı istediğini de söyleyen Melisa Metin, "Hayallerim gerçek oldu. Hastane koridorlarında yürürken hep doktorlar gibi olmak istiyordum. Çok şükür Allah izin verirse ben de ileride doktor olacağım" dedi. Hastanenin Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin de Melisa'nın elde ettiği bu başarı hikayesinin ilham alınması gerektiğini söyledi.

Etiketler : İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Melisa Metin İnönü Üniversitesi doktor Tıp Fakültesi
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX