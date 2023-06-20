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20 Haziran 2023 Salı 13:51:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 13:51:00

Mavi kategoride aranan PKK/YPG'li terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, "Şehba Bölge Sorumlusu" "Karker" kod adlı Ulugana'yı, güvenlik güçlerine gerçekleştirdiği ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle hedef listesine aldı.

Farklı kod isimler de kullanan Ulugana'nın etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir planlama yapan MİT, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik eylemlerin talimatlarını veren teröristin faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat topladı.

MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler doğrultusunda, Ulugana'yı Tel Rıfat'ta düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Örgütün kırsal yapılanmasına 2007'de katılan Ulugana, Irak'ta örgütün sözde "özel güç biriminde" sabotaj eğitimi aldı. 2011-2013 yıllarında Amanoslar'da faaliyet yürüten Ulugana, bölgedeki terörist eylemlere katıldı.

2014'te Suriye'ye geçerek örgüt adına Afrin'de kurulan birimde sözde "tabur komutanı" olarak görev alan Ulugana, daha sonra PKK/YPG'nin Afrin'deki kampının sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

ÇOK SAYIDA EYLEMİN TALİMATINI VERDİ

TSK'nın 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katılan Ulugana, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde Nisan 2022'de Polis Özel Harekat birimlerine düzenlenen saldırı gibi eylemlerin talimatını verdi.

2018-2023 arasındaki bütün eylemlerin talimatını verip, planlamasını yapan örgüt kadrosunda yer alan Ulugana, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde güvenlik güçlerine, Türkiye güdümünde faaliyet yürüten gruplara, derneklere ve sivillere yönelik çok sayıda eylemin icrasında yer aldı.

2018'den bu yana Afrin-Tel Rıfat bölgelerinde terör faaliyeti yürüten Ulugana, bölgedeki örgüt mensuplarının Türkiye'ye aktarımlarını da organize ediyordu.

Etiketler : mit terör örgütü pkk rıdvan ulugana
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