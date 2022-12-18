Martı TAG'a korsan cezası

İstanbul'da trafik polisleri, aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturan uygulamayı kullananlara ceza kesmeye başladı. Korsan taşımacılık gerekçesiyle kesilen cezalara kullanıcılar tepkili.

Avukat Esra Pınar Bilgin, uygulamanın hukuksal olarak sıkıntılı olduğunu ifade etti. Bilgin, "Martı TAG uygulaması kullanıcıları yetki belgesine sahip olmasa dahi yolcu taşımacılığı yapmaktadırlar. Bu durumda hukuka aykırılık teşkil etmekte olup bu sebeple kesilen cezalar keyfilik arz etmemekte olup son derece hukuka uygundur" diye konuştu.

BÜLENT ŞANLIKAN