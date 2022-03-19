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19 Mart 2022 Cumartesi 00:08:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 00:08:00

Marmaray seferleri uzatıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceği duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.

Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.

Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.

Etiketler : İstanbul marmaray hava koşulları
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