Marmara'daki deprem İstanbul'u etkileyecek fay üzerinde değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, şunları kaydetti;

Marmara Denizi'indeki faylardan bir tanesinin kırıldığını söyleyebiliriz. Özellikle Marmara Denizi'nin güney kıyılarında Zeytinbağı fayı diye isimlendirilen bu fayın denize doğru uzantısında az önce meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler gerçekleşmiş oldu. Bu İstanbul'a biraz uzak olduğu için yaklaşık 60-65 kilometre mesafede olduğu için İstanbul'da herhangi bir hasar yapma olasılığı yok denecek kadar az. Daha ağırlıklı olarak bu depremin Mudanya, Gemlik, Bursa illerini etkileme olasılığı çok daha yüksek. Deniz içinde olduğu için bu depremin herhangi bir yerde aldığımız bilgiler doğrultusunda da bir hasar yaratmadığını görüyoruz.

Türkiye'de depremlere karşı duyarlılık üst seviyeye geldiği için de 5,1 büyüklüğünden sonra başta Mudanya, Gemlik, Bursa, İstanbul olmak üzere insanlarda bir tedirginlik oluştu. Gelişmeleri iyi bir şekilde takip etmekte fayda var. Aslında biz İstanbul depremini konuşuyorduk bu biraz Marmara Denizi'nin güney kıyılarında asıl İstanbul'u etkileyecek bir fay üzerinde değil de başka bir fay üzerinde meydana gelen deprem olduğunu söyleyebiliriz.

OLASI İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?



5,1 büyüklüğündeki bir depremin başka bir fay hattını tetiklemesi mümkün değildir. Söylemesi zor fakat kesinlikle sakin kalınmasında fayda var. AFAD ve Valiliğin yapacağı açıklamalara dikkat etmek lazım. Bu aralar biraz daha depreme duyarlı olup neler olacağını daha detaylı bir şekilde takip etmekte fayda var. Asıl olan sakin davranmak, en azından bir süre evlerin dışında durulması önerilebilir.

İstanbul için değil de Mudanya, Gemlik, deprem merkez üssüne yakın olan yerlerde evlerine güvenmiyorlarsa, riskli olduğunu düşünüyorlarsa dışarıda da bekleyebilirler bir süre. Fakat evlerine güveniyorlarsa, sağlam olduğunu düşünüyorlarsa normal hayatlarına devam etmeleri önerilir. Deprem biliminde maalesef bir deprem olduktan sonra bunun ardından daha büyüğü gelecek mi, bu en büyük deprem miydi bilgisini verme şansını bize bilim vermiyor. Bölgenin deprem tehlikesini hepimiz biliyoruz. Deprem tehlike ve riskinin büyük olduğunu biliyoruz.

ARTÇI DEPREMLERİN OLMA OLASILIĞI YÜKSEK



5,1 büyüklüğündeki depremin artçısı aslında 4,5. Bu büyüklüğe yakın büyüklükteki depremlerin de ilerleyen saatler içerisinde veya günler içinde olma olasılığının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 5,1'i ana şok olarak kabul edersek bunun ardından artçı şoklar muhakkak olacaktır.