Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA: "TÜM EKİPLER SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI İÇİN BÖLGEYE SEVK EDİLMİŞTİR"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden... — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 4, 2023

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ



Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Bursa ve çevre illerin yanı sıra İstanbul'da da hissedilen depremin ardından vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Depremden etkilenen bazı vatandaşların telefonla ailesini ve yakınlarını aradıkları görüldü.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada da "Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde saat 10.42'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

DEPREM KOCAELİ'DE DE HİSSEDİLDİ



Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğünde deprem, Kocaeli'de de hissedildi.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bursa'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. " ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "Merkez üssü Gemlik Körfezi olan ve şehrimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." açıklamasında bulundu.

KURTULMUŞ'TAN, MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREM DOLAYISIYLA "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan deprem dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Marmara Denizi'nde meydana gelen ve bölgede hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

"UZUN SÜREDİR DEPREM ÜRETMEYEN BİR FAY HATTIYDI"



Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, bugün meydana gelen depreme ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde, Bursa'ya ve İstanbul'a yakın olmasının ve bölgedeki illerde hissedilmesinin herkesin dikkatini bu depreme çektiğini söyledi.

Depremin büyüklüğünün de dikkati çekecek bir oranda olduğunu dile getiren Özmen, şöyle konuştu:

"Bu deprem Gemlik Körfezi'nde İstanbul'a uzak bir noktada meydana geldi. Deprem, tam Marmara Denizi'nin güney kıyılarında, İstanbul'dan uzak bir noktada meydana geldi. Asıl İstanbul'u etkilemesi beklenen, kuzeydeki fay hattı üzerinde olan bir deprem değil. Marmara Denizi'nin en güney kıyılarında Mudanya'ya, Gemlik'e yakın bir noktada meydana geldi. Uzun süredir deprem üretmeyen bir fay hattıydı. Deprem ülkemizin bir gerçeği. Olayı sükunetle karşılamak gerekiyor."

Özmen, geçmiş olsun dileklerini ilettiği vatandaşlara resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları tavsiyesinde bulundu.