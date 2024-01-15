Marmara ve Ege'de 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: TRT Haber
Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu ile Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 6 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra batı kesimlerde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Öte yandan kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Muğla için "turuncu", Çanakkale için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
- "İstiklal marşı okumak zorunda değilim " demişti: CHP ve DEM'den skandal ortak aday!
- Firari FETÖ'cü eski polis Erzurum'da yakalandı
- Tarımda enerji verimliliğini artırmak için 600 milyon dolar yatırım yapılacak
- İsrail'de esir çatlağı! Savaş Kabinesi birbirine düştü
- Samsun ve çevre iller için fırtına uyarısı
- Bakan Fidan Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed ile telefonda görüştü