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15 Ocak 2024 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 15:15:00

Marmara ve Ege'de 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: TRT Haber

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Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu ile Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 6 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra batı kesimlerde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Muğla için "turuncu", Çanakkale için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Etiketler : marmara ege yağış
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