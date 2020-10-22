22 Ekim 2020 Perşembe 13:36:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 13:37:00
Markar Esayan için cenaze töreni
Kaynak: DHA
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan törene geldi
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.
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