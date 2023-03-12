Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Mardin'de "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu"nda 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde dün "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu" başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan-Bagok bölgesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda arazi arama taraması esnasında PKK/KCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
⚠️Teslim olmadılar⚠️— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 12, 2023
ŞİMDİ SARI TORBADALAR❗
Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonunda, Mardin Nusaybin Ömeryan Bagok Bölgesinde
3️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ❗
Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler������ pic.twitter.com/dEsQOollAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu'nda, Mardin Nusaybin Ömeryan Bagok bölgesinde 3 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.
- "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum"
- "Çok şükür hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var"
- TSK'nın 1 yıllık ulaştırma uçuşunu deprem bölgesine 1 ayda yaptı
- Adana'da 4.4 büyüylüğünde deprem
- Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- "İstiklal Marşımız bir hürriyet destanıdır"