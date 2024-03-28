Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı canlı yayın programında 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendine yönelik 600 daire iddialarına dikkat çeken Altınok "Mansur Yavaş'ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyondur. Belediye başkanı olduktan sonra almıştır. Belediye Başkanı 25 yıl görev yapsa aldığı maaşların tamamını biriktirse 25 milyona ev alıp oturamaz. Belediye başkanı maaşı ile 20 yıl görev yaptım, 1 metrekare arsa da almadım, bir tane daire de almadım, bir tane arabada da almadım. Tevazu bir yaşamım var, bunu herkes bilir. Cumartesi-Pazar, gece-gündüz çalışırım. Bu mal varlığının kaynağı nereden geliyor? Maaş ile olmayacağına göre, bunları belediye başkanı olduktan sonra alıyor. Benim mal varlığım belediye başkanı olduktan sonra azalmış, ben bunları açıkladım. Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalan bir adamı Türkiye'de ve dünyada takdir etmek lazım." sözlerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ PKK DESTEKÇİLERİ İLE DİRSEK TEMASINDA

Yavaş'ın Londra'dan da ev aldığını ve kızına Londra'da iş kurduğunu hatırlatan Turgut Altınok, ayrıca Mansur Yavaş'ın i görüşme trafiğine ilişkin fotoğrafları canlı yayında gösterdi.

Altınok, görüşme trafiğine vurgu yaparak şu açıklamalara yer verdi:

Sayın Yavaş'ın Londra temaslarında Jeremy Corbyn ile görüştü, yani PKK bağlantısı İngiltere tarafından tescilli, Öcalan için kritik özgürlük kampanyasının etkin destekçisi ve Kürdistan hayali kuran bir Türk düşmanıdır Corbyn. Yine Londra Belediye Meclis üyesi, Kürdistan için Adalet Kampanyası Yönetim Kurulu Başkanı ve Öcalan için özgürlük resepsiyonu düzenleyen isim Unmesh Desei, Selahattin Demirtaş davasını izlemeye Türkiye'ye gelen ve özgürlük isteyen Türk ve Türkiye düşmanıdır. Bunlar fotomontaj değil, Sayın Yavaş'ın Londra'da kimlerle temasta olduğunu görünüz. PKK destekçileri YPG teröristlerini bunlar ziyaret ediyorlar. Şeffaflık ödülünde ise yine 2 tane PKK'lı belediye başkanı ile beraber 9 tane belediyeye şeffaflık ödülü veriyorlar, daha yeni seçilmişti. Türk ve Türkiye düşmanları PKK'nın dostları ile 2 tane önemli adamla burada sohbetini görüyorsunuz. Bu hangi ülkücülük, hangi milliyetçiliktir?