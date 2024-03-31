VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı: Mutlaka oyunuzu kullanın
Yerel seçim için 32 ildeki oy verme işlemi sona erdi
Bakan Fidan oyunu Ankara'da kullandı
Kimliğini kaybeden seçmenler soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı
Ürdün, 5 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi
Şırnak'ın Hilal beldesinde seçmen, 4,5 santimetre pusulada oy kullanıyor
31 Mart 2024 Pazar 14:53:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 14:53:00

Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oyunu kullanan 73 yaşındaki Hasan Çay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda kurulan 1087 numaralı sandıkta oyunu kullanan Hasan Çay, sınıfta fenalaştı. Çay, sandalyeden düşünce sandık görevlileri müdahale etti.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çay, kurtarılamadı.

Görgü tanığı Cafer Saban, "Hasan Çay oyunu kullandı ardından imzasını da attı. Rahatsızlandığını söyleyip sandalyeye oturdu. Sonra 'Cafer' diye benim ismimi söyleyerek düştü. Hemen ambulans çağırdık." diye konuştu.

Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay ise oy vermek için amcasıyla aynı okula gittiğini ifade ederek, "Ayrı sandıklarda kullandık, sonra ben eve döndüm. Rahatsızlandığını öğrenince hastaneye geldik. Çok üzgünüz." dedi.

Etiketler : manisa alaşehir oy kalp krizi
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX