Manisa'da feci kaza... İki tır arasında sıkıştılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, Alaşehir Kavşağı yakınlarında yoğun trafik nedeniyle duraksadı. Bu sırada seyir halindeki bir başka tır, önündeki iki otomobili sürükleyerek, duraksayan tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, iki tır arasındaki otomobillerde sıkışan yaralıları, bulundukları yerden çıkardı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.