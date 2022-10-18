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18 Ekim 2022 Salı 22:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 22:00:00

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi Meclişte

Kaynak: AA

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Türk askerinin Mali ve Orta Afrika'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e sunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birlemiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce BM Güvenlik Konseyi kararıyla Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) kurulduğu anımsatıldı.

Bölgedeki istikrara dikkat çekilen tezkerede "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir" denildi.

Tezkerede, TBMM tarafından son olarak 19 Ekim 2021 tarihinde uzatıldığı hatırlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri görev süresinin, Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 31 Ekim 2022 tarihinde itibaren bir yıl uzatılması istendi.

Etiketler : tezkere TBMM BM Güvenlik Konseyi tsk
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