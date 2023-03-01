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01 Mart 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 12:30:00

Malatya'da 5 bin 873 kolluk kuvveti görev yapıyor

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Kentte görevli jandarma, polis ile çarşı ve mahalle bekçileri, depremzedelerin can ve mal güvenliğini sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da yağma ve hırsızlık suçlarının engellenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 5 bin 873 kolluk kuvveti görev yapıyor.

Enkazlardan ve boşaltılan binalardan hırsızlık ve yağma olaylarının engellenmesi, suçluların kısa sürede yakalanması amacıyla görev yapan polis ve jandarmaya, bekçiler de destek veriyor.

Türkiye'nin her bölgesinden destek gönderilen Malatya'da, 140 ekip, 24 saat görev yapıyor.

Sorumluluk alanlarındaki enkaz ve binaları tek tek gezen ekipler, 6 Şubat'tan bu yana çok sayıda olaya müdahale etti.

"DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Karabük'ten 20 bekçi ile kente gelen Komiser Batuhan Yılmaz, AA muhabirine, ülke adına çok zor süreçlerden geçtiklerini ifade etti.

Ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, Malatya'da amirlerinin kendilerine verdiği görevleri yerine getirdiklerini söyledi.

Malatya'da bütün gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Yılmaz, "Arkadaşlarımız ve biz detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşımızın malını her şekilde korumaya çalışıyoruz, başımızla canımızla kanımızla. Karabük'ten Malatya'ya 20 bekçi ile ben geldim. Özellikle gece saatlerinde ıssız sokaklarda ve enkazlarda dikkatli bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Etiketler : malatya deprem yağma hırsızlık depremzede jandarma polis bekçi

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